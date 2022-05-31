Трейлер новых игр про Покемонов покажут завтра

Компания Nintendo объявила о показе нового трейлера Pokemon Scarlet и Pokemon Violet. Ролик с новыми подробностями игр появится уже 1 июня в 16:00 мск.

Чему посвятят трейлер, Nintendo не сообщила. Pokemon Scarlet и Pokemon Violet анонсировали в феврале этого года. В играх появятся три новых стартовых покемона, которых назвали партнёрами. Судя по первому ролику, игроков ждёт большой открытый мир или несколько масштабных локаций в духе Pokemon Legends: Arceus.

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Pokemon Scarlet и Pokemon Violet выйдут в конце 2022 года на Nintendo Switch. Точную дату релиза могут раскрыть в завтрашнем трейлере.

Ранее владельцы «Покемонов» представили отчёт за прошлый финансовый год. Из него стало известно, что The Pokemon Company заработала рекордную сумму.

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