Карьеру в eFootball добавят лишь в 2023 году — и только платно

Создатели eFootball поделились в соцсетях планами по развитию футбольного симулятора. До 2023 года в игру добавят лобби, редактор, а после появится режим «Мастер-лига», который будет платным.
«Мастер-лига», в котором игроку нужно управлять своей командой, появится в течение 2023 года в виде платного DLC. Также за деньги к концу 2022-го добавят несколько новых команд.
В течение этого года также ожидается бесплатный контент. Осенью разработчики планируют запустить лобби, в котором дадут выбрать команду из Dream Team. Зимой в eFootball станет доступна совместная игра для консолей и ПК, а также редактор.
Серверы eFootball находятся на техническом обслуживании, которое продлится до 2 июня. Из-за этого сыграть можно только с ботами. По словам разработчиков, мера необходима для подготовки ко второму сезону, который начнётся 16 июня. Его подробности раскроют позже.
eFootball доступна бесплатно на ПК и консолях. 2 июня мобильная eFootball PES 2021 обновится до современной версии, в которой игроков ждут несколько нововведений.
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