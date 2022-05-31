Нил Бломкамп раскрыл судьбу продолжения «Района №9»

Фанаты популярного фильма «Район №9» уже больше 10 лет ждут продолжение. Недавно режиссёр картины Нил Бломкамп рассказал о состоянии ленты.

По словам постановщика, он всё ещё трудится над продолжением, «Районом №10». Вдаваться в подробности Бломкамп не стал. Видимо, ему и самому нечего рассказать про фильм, который ждут поклонники.

Я всё ещё в процессе работы над фильмом. Когда вы получите ответы на вопросы или новости? В ближайшем будущем.

«Район №9» вышел в 2009 году и прославился на весь мир. Лента понравилась как критикам, так и простым зрителям. В данный момент Бломкамп трудится над сюжетной королевской битвой Off the Grid.

Проект выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

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