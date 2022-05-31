Вышел новый геймплейный тизер Sonic Frontiers
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После долгого молчания SEGA опубликовала свежий тизер Sonic Frontiers. В ролике можно увидеть, как самый известный ёж несётся через поля, сканирует местность и сражается с противниками.
Судя по всему, в игре будут разнообразные враги, поскольку в тизере показали не только мелких роботов, но и довольно громоздких. А ещё засветили фрагмент с Соником, который собирает колечки на рельсах.
Sonic Frontiers выглядит амбициозно. Разработчики обещают увлекательный открытый мир c интересными трудностями. SEGA рассчитывает, что проект получит высокие оценки.
Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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