В Assassin's Creed Origins добавят 60 FPS на PS5 и Xbox Series уже послезавтра

Assassin's Creed Origins получит поддержку 60 FPS на PS5 и Xbox Series уже 2 июня. Об этом компания Ubisoft сообщила в социальных сетях.
Об планах по добавлению 60 FPS в Assassin's Creed Origins компания объявила ещё в конце 2021 года. Почти год назад такой патч получила Odyssey, а фанаты недоумевали, почему обновление не выпускают для экшена про Байека.
Судя по заявлению Ubisoft, фанатов ждёт повторение опыта Odyssey. Вместо отдельной версии Origins для PS5 и Xbox Series разработчики выпустят патч с поддержкой 60 FPS. Будут ли в обновлении ещё какие-то изменения, компания не сообщила.
Ранее стало известно, что Assassin's Creed Origins добавят в Xbox Game Pass. Экшен появится в сервисе уже 7 июня.
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