Новая игра про «Черепашек-ниндзя» может выйти уже в июне

Аккаунт PlayStation Game Size, отслеживающий базу данных игр на консолях Sony, поделился информацией о дате выхода Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — двухмерного экшена о Черепашках-ниндзя. По его информации, проект выйдет уже 16 июня.

Автор отметил, что это может быть всего лишь «заглушка» для магазина, которую потом передвинут на другую дату. Однако 16 июня — это четверг, довольно популярный день недели для выпуска видеоигр у различных издателей. Разработчики пока не комментировали ситуацию.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — двухмерный экшен в духе культовых игр про Черепашек-ниндзя, в котором игроку предстоит взять на себя роль одного из героев и противостоять ниндзя из клана Фут, а также другим злейшим врагам персонажей, включая Шреддера. Игра разрабатывается студией Tribute Games и должна выйти летом 2022 года на ПК и консолях.

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