4-й сезон «Очень странных дел» поставил абсолютный рекорд для Netflix
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Вряд ли для кого-то это станет неожиданностью, но свежий сезон «Очень странных дел» поставил абсолютный рекорд для Netflix — на старте премьеру посмотрели 287 млн минут.
Ранее рекорд удерживал второй сезон сериала «Бриджертоны» — 193 млн часов.
Примечательно, что за прошедшую неделю и все три прошлых сезона «Очень странных дел» попали в топ-10 по просмотрам: у первого 28 млн часов, у второго — 22,2 млн часов, а у третьего — 24,2 млн часов. Фанаты явно готовились к премьере новых серий.
Сейчас вышла лишь первая половина четвёртого сезона Stranger Things — оставшиеся два эпизода, продолжительность которых превышает четыре часа, выйдут лишь 1 июля.
Перед премьерой нового сезона Netflix полностью отключил Россию от сервера: теперь смотреть шоу без VPN или зарубежного DNS невозможно.
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