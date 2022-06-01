Сериал «Оби-Ван Кеноби» стартовал удачнее «Локи» — это лучшая премьера Disney+

Disney объявил, что «Оби-Ван Кеноби» показал лучший старт в истории сервиса Disney+ — ранее титул принадлежал сериалу Marvel про Локи.

Спасибо лучшим фанатам в галактике за то, что сделали «Оби-Ван Кеноби» самой популярной премьерой на Disney+. Учитывались часы просмотра в первые выходные.

Для сериала это большой успех, да и Disney явно делал большую ставку на премьеру — всё же это первый сериал, в котором появится сам Дарт Вейдер в исполнении Хейдена Кристенсена. В прошлый раз он примерял на себя роль больше 17 лет назад, когда состоялась премьера третьего эпизода фильма — «Месть ситхов».

Третья серия «Оби-Ван Кеноби» выйдет уже завтра утром, а всего будет шесть эпизодов. Последний появится 22 июня.