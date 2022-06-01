Для дизельпанк-стратегии Iron Harvest выйдет обновление с кастомными сценариями

Разработчики из студии King Art анонсировали обновление World Map Campaign для стратегии Iron Harvest. Оно добавит в игру специальный режим, в котором игроки смогут создавать собственные сценарии и участвовать в заранее созданных сражениях против ботов.

Авторы отмечают, что режим будет очень интересно перепроходить раз за разом, а особо умелые игроки смогут создать по-настоящему захватывающие сценарии. Обновление будет полностью бесплатным — разработчики планируют выпустить его в ближайшие месяцы.

Iron Harvest — стратегия в реальном времени, действие которой происходит в альтернативной реальности 1920-х гг. Основной особенностью проекта стали огромные дизельпанк-роботы, которые способны уничтожать целые отряды противника.

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