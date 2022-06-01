СМИ: ультрабюджетная видеокарта GTX 1630 поступит в продажу 15 июня

По данным издания VideoCardz, очень дешёвая видеокарта GeForce GTX 1630 должна была поступить в продажу ещё 31 мая, однако NVIDIA в самый последний момент перенесла выход на две недели вперёд. Теперь релиз должен состояться 15 июня, при этом никакой презентации компания не приготовила — чипы просто появятся в различных магазинах.

VideoCardz ещё раз опубликовало предполагаемые характеристики GTX 1630. По каким-то показателям видеокарта слабее культовой GTX 1050 Ti, на замену которой она и придёт. Цена продукта всё ещё остаётся неизвестной, однако аналитики предрекают стоимость в $ 190 или около 12 тыс. рублей.

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