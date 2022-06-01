Рогалик Darkest Dungeon 2 выйдет из раннего доступа EGS в феврале 2023 года

Разработчики из студии Red Hook поделились ближайшими планами на рогалик Darkest Dungeon 2, который сейчас находится в раннем доступе Epic Games Store. Авторы пообещали множество маленьких, но частых обновлений, а версия 1.0 поступит в продажу в феврале 2023 года. Тогда же проект выйдет и в Steam.

Прямо сейчас разработчики заняты созданием новой системы прогрессии рогалика, а также третьим актом и дополнительным героем. Студия также планирует полностью переработать систему отношений между напарниками, чтобы она стала намного интереснее. При этом авторы доработают передвижение на повозке, чтобы чувствовалось ещё большее напряжение во время вылазок.

Darkest Dungeon 2 доступна эксклюзивно в Epic Games Store по цене в 649 рублей. После выхода в Steam в феврале 2023 года авторы планируют портировать игру на консоли.

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