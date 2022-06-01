Продюсер Final Fantasy Синдзи Хасимото покинул Square Enix после 27 лет работы

Культовый продюсер серий Final Fantasy и Kingdom Hearts Синдзи Хасимото ушёл из Square Enix. Он проработал в компании целых 27 лет. Хасимото заявил, что уходит на пенсию, но останется фанатом игр компании, и пообещал следить за будущими проектами издательства.
Синдзи начал работать в Square Enix в 1995 году, а с 1997 вступил в должность продюсера серий Final Fantasy и Kingdom Hearts. Японец также был известен как менеджер всего бренда Final Fantasy, уйдя с этого поста ещё в прошлом году.
Вклад Хасимото в японскую игровую индустрию трудно переоценить. Под его руководством Square Enix выпустила в том числе культовые Final Fantasy VII и X, а Kindgom Hearts стала одной из самых влиятельных серий в индустрии.
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