Юэн Макгрегор вступился за актрису Моусес Ингрэм из «Оби-Вана Кеноби»

31 мая мы сообщали о том, что исполнительницу роли инквизитора Ревы в сериале «Оби-Ван Кеноби Моусес Ингрэм жёстко раскритиковали фанаты. В своих сообщениях недоброжелатели оскорбляют артистку за её актёрскую игру и цвет кожи. Disney уже вступилась за Ингрэм, попросив людей не быть расистами, и напомнила про «20 млн разумных существ во вселенной Star Wars».

Новость по теме Фанаты Star Wars массово гнобят Моусес Ингрэм из «Оби-Вана Кеноби»

1 июня компания опубликовала обращение Юэна Макгрегора — исполнителя роли Оби-Вана. Актёр поблагодарил зрителей за поддержку и высказался на тему девушки. Он заявил, что Ингрэм — блестящая актриса, а подобные оскорбительные сообщения разбивают ему сердце.

За последнее время она получила множество ужасных расистских сообщений. Сегодня утром я слышал некоторые из них — и они разбили мне сердце. Мозес — блестящая актриса и потрясающая женщина, которая привносит много нового во франшизу. И мне тошно от всего того, что происходит.

Макгрегор также отметил, что в мире нет места расизму. А каждый, кто отправляет подобные сообщения, для него больше не фанат «Звёздных войн».

Мы любим Мозес. Если вы отправляете ей оскорбительные сообщения, то для меня вы больше не фанат «Звёздных войн». В этом мире нет места расизму.

Тем временем «Оби-Ван Кеноби» показал лучший старт в истории сервиса Disney+ — ранее титул принадлежал сериалу Marvel про Локи.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!