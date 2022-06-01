На iPhone и iPad выйдет новая игра создателя Shenmue

Создатель серии Shenmue Ю Судзуки вместе со студией YS Net выпустят новую игру. Ей оказалась аркадная стрелялка Air Twister, которая выйдет в сервисе Apple Arcade.

Игрокам предстоит взять на себя роль принцессы, которая сражается с захватчиками родной планеты. Чтобы спасти свой мир, девушке предстоит парить в небе на «красивых, со вкусом созданных сценах» и отстреливать врагов.

Разработчики обещают простой, но весёлый геймплей. При повторном прохождении каждого из 12 уровней игроки смогут найти что-то новое. Принцессе предстоит сразиться с 12 видами существ, а 10 босов будут ждать в конце локаций. За сбор звёзд позволит усилить героиню и открыть новые режимы.

Air Twister выйдет 24 июня на устройствах Apple в сервисе Arcade.

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