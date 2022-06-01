Кинотеатры в России начнут показывать сериалы из-за катастрофической ситуации на рынке

Корреспондент издания «Ведомости» обнаружил, что уже 9 июня в отечественный прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма». Это проект онлайн-кинотеатра Start, его представитель уже подтвердил премьеру и заявил, что в кино покажут лишь несколько эпизодов в одном.
В сервисе заявили, что решение о кинопрокате приняли после удачного старта в цифре. Прокатчиком выступит компания «Централ партнершип», крупнейший дистрибутор российских фильмов. О планах выпустить в кинопрокат свои проекты заявили также представители Okko, Premier и Kion.
По словам президента киносети «Каро» Ольги Зиняковой, кинотеатры пробуют разные форматы, в том числе показ на большом экране сериалов из-за острой нехватки контента. Она считает, что сотрудничество онлайн и офлайн кинотеатров продолжится и дальше.
По мнению главреда «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, выпуск оригинальных проектов в кинотеатрах даст видеосервисам дополнительные возможности для маркетинга, а кинотеатрам — «поставить в расписание хоть какой-то узнаваемый бренд».
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