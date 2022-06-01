Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Xbox позволят смотреть секретные достижения

На Xbox позволят смотреть секретные достижения
Комментарии

Компания Microsoft выпустит в этом месяце обновление для Xbox, которое позволит раскрыть детали секретных достижений.

Информацию о скрытых достижениях обычно не показывают из-за спойлеров. Если они не страшны игрокам, то детали трофеев можно раскрыть в меню «Игровая активность». Среди подробностей будут доступны название, описание и количество получаемых очков.

Новость по теме
Microsoft анонсировала пресс-конференцию Xbox и Bethesda на 12 июня

Кроме консолей Xbox, раскрыть секретные достижения можно на других устройствах, включая ПК и iOS c Android. Для этого понадобится приложение Xbox, а также панель Game Bar для Windows.

Дату выхода обновления в блоге Microsoft не назвали, но оно должно появиться в ближайшие дни. Ранее компания раскрыли июньские новинки Xbox Game Pass, среди которых оказалась Assassin's Creed Origins.

Новость по теме
Assassin’s Creed Origins, For Honor, Ninja Gaiden — новинки Xbox Game Pass

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022