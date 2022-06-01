На Xbox позволят смотреть секретные достижения

Компания Microsoft выпустит в этом месяце обновление для Xbox, которое позволит раскрыть детали секретных достижений.
Информацию о скрытых достижениях обычно не показывают из-за спойлеров. Если они не страшны игрокам, то детали трофеев можно раскрыть в меню «Игровая активность». Среди подробностей будут доступны название, описание и количество получаемых очков.
Кроме консолей Xbox, раскрыть секретные достижения можно на других устройствах, включая ПК и iOS c Android. Для этого понадобится приложение Xbox, а также панель Game Bar для Windows.
Дату выхода обновления в блоге Microsoft не назвали, но оно должно появиться в ближайшие дни. Ранее компания раскрыли июньские новинки Xbox Game Pass, среди которых оказалась Assassin's Creed Origins.
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