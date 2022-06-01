В России предложили изменить порядок регистрации в соцсетях
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Следственный комитет России выступил за разработку новых способов регистрации пользователей в социальных сетях. Об этом изданию «РИА Новости» заявила зампредседателя ведомства Елена Леоненко.
На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещённый контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента.
Леоненко отметила, что для ведомства важны «качественный мониторинг запрещённой информации и её блокировка». При этом каких-либо конкретных новых способов регистрации в соцсетях она не предложила.
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