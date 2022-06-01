Итальянец обманывал игровых коллекционеров около семи лет, продал подделок на $ 100 тыс.

В сообществе коллекционеров Big Box PC Game Collectors случился неприятный инцидент. Некоторые из них обратили внимание, что отдельные экспонаты в их коллекциях ненастоящие. Позже они провели собственное расследование и выяснили, что фейковые предметы есть почти в каждой коллекции.
Виновником ситуации сделали фотографа Энрико Рикарди из Италии. Он не первый год модерирует сообщество коллекционеров в социальных сетях, а также считается экспертом по редким экспонатам и одним из главных ресейлеров. И он, как выяснилось, чуть ли не годами продавал членам комьюнити подделки.
- Различные книжки и сопутствующие печатные материалы созданы не десятки лет назад, а в наши дни, поскольку в те годы не существовало таких технологий печати.
- Все стикеры вырезаны руками и наклеены вручную, а не с использованием машинки.
- Самое страшное: многие дискеты с играми оказались пустышками, на них вообще нет контента. Если вы удивляетесь, почему обладатель редкой копии не проверил это, то так обычно не делают — это может повредить экспонат и испортить его.
Если подсчитать, сколько примерно фейков продал Рикарди за семь лет, то получается около $ 107 тыс., и это довольно большая сумма, особенно если учитывать область и индустрию. До сих пор неизвестно, получится ли как-то наказать Рикарди за содеянное и планируют ли обманутые коллекционеры обращаться в суд.
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