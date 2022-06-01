Хакеры требуют $ 5 млн в биткоинах у правительства Коста-Рики

Коста-Рика снова подверглась масштабной хакерской атаке, но на этот раз на систему здравоохранения, сообщило Reuters.

Из-за этого в стране отключили цифровую систему, что затронуло 1200 больниц и клиник. Президент Фонда социального обеспечения Коста-Рики (CCSS) сообщил, что пока нет доказательств кражи информации из базы данных или о работах систем. Ожидается, что серверы не будут работать несколько дней, что повлияет на уход за больными.

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По информации Tech Xplore, хакеры зашифровали серверы платформы социального обеспечения Коста-Рики. Вымогатели требуют у правительства страны $ 5 млн в биткоинах за разблокировку систем.

Недавно в Коста-Рике сообщили, что страна подверглась десяткам хакерских атак. Из-за этого пострадали внешняя торговля и система сбора налогов, после чего президент Родриго Чавес объявил чрезвычайное положение.

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