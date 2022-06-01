Издатель GTA: NFT и метавселенные убьют многие компании

Озабоченность метавселенными, NFT и блокчейном может «плохо закончиться» для многих компаний, которые пытаются максимально переориентировать свой бизнес в этом направлении. Об этом в интервью GamesIndustry.biz рассказал глава Take-Two Штраус Зельник.

Я всегда отношусь скептически к модным словам, поскольку для разных людей они означают разные вещи. И люди, что инвестируют в эти модные слова, наверняка останутся недовольны результатами.

Как считает Зельник, многие попросту не понимают значения всех этих слов. Чем метавселенные фундаментально отличаются от интерактивных и живых миров тех же GTA Online или Red Dead Online? Да, в общем-то, ничем, но многие компании инвестируют деньги в нечто подобное просто из-за новых модных словечек.

При этом создание метавселенных на блокчейне с продажей NFT у компаний-новичков, которые даже двух лет не существуют на рынке, кажется Зельнику как минимум подозрительной.

Fortnite — прекрасный пример метавселенной, которую так не называют

Глава Take-Two отмечает, что это, конечно, всё спекуляции с его стороны. Он не ожидает, что метавселенные как таковые исчезнут или провалятся, однако отмечает, насколько многие бездумно пытаются запрыгнуть на ажиотаж без хотя бы частичного понимания происходящего.

Происходящее сейчас он сравнивает с бумом интернета в конце 90-х, когда появились компании вроде Google и Amazon, однако многие забывают, что очень много компаний тогда провалились. При этом и инвестиций раньше требовалось куда меньше.