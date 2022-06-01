Создатели Pokemon Scarlet и Violet раскрыли детали и дату выхода игр

Создатели Pokemon Scarlet и Violet представили новый трейлер и подробности предстоящих игр, релиз которых состоится 18 ноября этого года.

По словам разработчиков, фанатам будет доступен открытый мир, который можно изучать вчетвером. При этом локации дадут исследовать в любом порядке, независимо от части сюжета.

Появятся и знакомые покемоны с персонажами, и несколько новых. Ранее создатели показали стартовых Sprigatito, Fuego и Quaxly, а теперь раскрыли легендарных существ. В Scarlet будет доступен покемон Koraidon, а в Violet — Miraidon.

Легендарные Koraidon и Miraidon

Стартовые Sprigatito, Fuego и Quaxly

Pokemon Scarlet и Violet выйдут на Nintendo Switch, где уже доступен предзаказ. Каждая игра обойдётся в $ 60 (~ 4 тыс. рублей). Разработчики обещают самое увлекательное приключение в серии.

Скриншоты

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