Создатели Pokemon Scarlet и Violet раскрыли детали и дату выхода игр

Создатели Pokemon Scarlet и Violet представили новый трейлер и подробности предстоящих игр, релиз которых состоится 18 ноября этого года.
По словам разработчиков, фанатам будет доступен открытый мир, который можно изучать вчетвером. При этом локации дадут исследовать в любом порядке, независимо от части сюжета.
Появятся и знакомые покемоны с персонажами, и несколько новых. Ранее создатели показали стартовых Sprigatito, Fuego и Quaxly, а теперь раскрыли легендарных существ. В Scarlet будет доступен покемон Koraidon, а в Violet — Miraidon.
Легендарные Koraidon и Miraidon
Стартовые Sprigatito, Fuego и Quaxly
Pokemon Scarlet и Violet выйдут на Nintendo Switch, где уже доступен предзаказ. Каждая игра обойдётся в $ 60 (~ 4 тыс. рублей). Разработчики обещают самое увлекательное приключение в серии.
Скриншоты
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