Netflix планирует снизить количество фильмов, но увеличить их бюджет и качество

Издание The Hollywood Reporter пообщалось с несколькими источниками, которые связаны с Netflix. По их словам, после падения акций на 44% с апреля компания будет выпускать меньше фильмов и сериалов, но более дорогих и качественных.
Например, вместо двух фильмов за $ 10 млн снимут один за $ 20 млн. Идея в том, чтобы сделать проект более качественным, а не удешевлять производство ради количества, сообщил источник издания. Такая же участь ждёт мультфильмы.
Менее бюджетные фильмы всё же останутся, но будут более нишевыми. Источником роста же станут масштабные проекты вроде «Серого человека» и «Достать ножи», на которые тратят сотни миллионов долларов.
Сообщается, что из-за падения акций компания уволила за последнее время около 150 сотрудников. Сокращения затронули подразделения семейных и независимых фильмов. Отстранить могут и некоторых руководителей, которых стало слишком много в компании, сообщил источник The Hollywood Reporter.
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