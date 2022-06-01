Netflix планирует снизить количество фильмов, но увеличить их бюджет и качество

Издание The Hollywood Reporter пообщалось с несколькими источниками, которые связаны с Netflix. По их словам, после падения акций на 44% с апреля компания будет выпускать меньше фильмов и сериалов, но более дорогих и качественных.

Например, вместо двух фильмов за $ 10 млн снимут один за $ 20 млн. Идея в том, чтобы сделать проект более качественным, а не удешевлять производство ради количества, сообщил источник издания. Такая же участь ждёт мультфильмы.

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Менее бюджетные фильмы всё же останутся, но будут более нишевыми. Источником роста же станут масштабные проекты вроде «Серого человека» и «Достать ножи», на которые тратят сотни миллионов долларов.

Сообщается, что из-за падения акций компания уволила за последнее время около 150 сотрудников. Сокращения затронули подразделения семейных и независимых фильмов. Отстранить могут и некоторых руководителей, которых стало слишком много в компании, сообщил источник The Hollywood Reporter.

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