Выход Atomic Heart могут перенести на 2023 год из-за санкций против России

Обновление: создатели Atomic Heart отвергли информацию о приостановке разработки. Данные XGP назвали вбросом.

Польское издание XGP со ссылкой на источник сообщило, что Atomic Heart от российской студии Mundfish перенесут на первый квартал 2023 года.

По словам источника издания, причина заключается в западных санкциях против России, которые осложнили работу студии. Релиз Atomic Heart был запланирован на октябрь или ноябрь этого года, но разработку на некоторое время пришлось остановить.

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Сами разработчики пока не сообщили никакой информации о переносе или дате релиза. Ранее Mundfish сообщила, что релиз Atomic Heart состоится осенью или в конце 2022 года на ПК и консолях.

Atomic Heart представляет собой экшен от первого лица в альтернативном СССР 50-х годов, где герой сражается с восставшими машинами. Авторы показали несколько роликов, но полноценный геймплей пока не опубликовали.

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