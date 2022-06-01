Теперь официально: подписчики PS Plus получат в июне God of War и другие слитые игры

Компания Sony объявила список игр, которые получат бесплатно в июне подписчики PS Plus. Ими станут God of War, а также файтинги Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl, которые ранее слил испанский сайт Areajugones.
В перезапуске и продолжении серии God of War для PS4 игроку предстоит снова взять на себя роль Кратоса, который восспитывает сына Атрея. Спокойствие героев нарушают скандинавские боги. Экшен сочетает в себе большой мир, сражения с опасными врагами и боссами, а также сильное повествование.
В сетевом файтинге Naruto to Boruto: Shinobi Striker для PS4 игроки сражаются друг с другом в командах из четырёх человек. В игре представлено несколько героев, известных по серии «Наруто».
Также и для PS4, и для PS5 будет доступен ещё один файтинг Nickelodeon All-Star Brawl. В нём появились различные герои телеканала, среди которых Губка Боб, Черепашки-ниндзя, Арнольд и другие.
Июньские игры станут доступны подписчикам PS Plus 7 июня. До этого дня можно забрать майскую подборку, в которую вошли FIFA 22, Tribes of Midgard и Curse of the Dead Gods.
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