Революционный Соник в открытом мире: первый геймплей Sonic Frontiers

SEGA показала первый геймплей Sonic Frontiers — первой большой игры серии за пять лет. Впервые синий ёж отправится в открытый мир, который ещё по первому трейлеру успели окрестить ещё одной попыткой сделать свою The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

В общем-то, первый геймплей частично подтверждает это. Нам не показали прохождение каких-то заданий, а лишь исследование открытого мира — тут есть своеобразные вышки и множество разных головоломок. Соник постепенно собирает разные предметы, но пока непонятно, для чего они нужны.

Визуальный стиль окружения при этом предельно реалистичный, тогда как Соник ярко выделяется на нём. Персонаж и природа плохо сочетаются между собой, что вызывает небольшой диссонанс. Вдобавок сейчас игра ещё явно далека от завершения: в воздухе то и дело появляются части локаций.

Геймплейно глобально ничего нового не показали, но возможность свободно перемещаться явно значительно изменит уже знакомую формулу — большинство прошлых частей так или иначе были предельно линейными.

Sonic Frontiers выходит в конце года на всех консолях и ПК.