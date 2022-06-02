СМИ: режиссёр «Джокера» может стать советником по развитию киновселенной DС

По данным издания The Hollywood Reporter, новый глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав провёл переговоры с режиссёром «Джокера» Тоддом Филлипсом. Топ-менеджер предложил постановщику роль творческого консультанта киновселенной DC из-за невероятного успеха картины с Хоакином Фениксом.
Издание отмечает, что Филлипс согласился с предложением главы Warner Bros. — даже несмотря на относительно неглубокие знания о вселенной. Также Заслав планируют назначить сразу несколько руководителей других отделений, включая анимационный раздел Animation и подразделение New Line. Таким образом у компании будет несколько вертикалей, которые будут отчитываться главе корпорации напрямую.
По информации The Hollywood Reporter, Заслав также предложил должность советника компании Алану Хорну, который прямо сейчас работает творческим директором в Disney. Однако тот решил не заключать контракт до тех пор, пока не глава Warner Bros. не назначит руководителей других направлений.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 2 июня 2022
-
09:54
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
01:20
-
00:53
-
00:40
- 1 июня 2022
-
23:20
-
22:36
-
21:57
-
20:04
-
19:15
-
19:14
-
18:46
-
18:17
-
17:31
-
17:03
-
16:33
-
16:23
-
15:35
-
14:59
-
14:50
-
14:17
-
14:15
-
13:35
-
13:26
-
12:46
-
12:35
-
12:26
-
12:24
-
11:52
-
11:23
-
10:54
-
10:25
-
09:55