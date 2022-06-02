Создатели сериала «Очень странные дела» объяснили, почему разделили 4-й сезон на две части

27 мая состоялась премьера 4-го сезона сериала «Очень странные дела». В этот раз фанаты смогли посмотреть семь эпизодов, два финальных выйдут только 1 июля. Несмотря на возросший хронометраж, далеко не все зрители оказались довольны подобным разделением контента на две части.

В интервью The Hollywood Reporter продюсер сериала Шон Леви объяснил, почему авторы приняли решение не выпускать весь сезон разом. По его словам, создатели не были уверены в том, что успеют доделать финальные серии, общая длительность которых превышает 4 часа.

Мы не были уверены в том, что все девять эпизодов будут готовы вовремя, а ведь мы и так заставили мир ждать слишком долго. В итоге мы приняли решение выпустить семь эпизодов, которые удовлетворили бы первый голод фанатов.

Леви отметил, что авторы раздумывали над выпуском серии раз в неделю, как делают другие стриминговые сервисы. В итоге они отказались от этой затеи из-за того, что она не подходит «Очень странным делам».

Каждый сервис использует свою модель. Мы уже привыкли смотреть «Очень странные дела» залпом. Мы видели, как Disney + и Hulu пробовали еженедельную модель, которая не подходит для нашего шоу. В итоге мы рады, что нашли определённый компромисс.

Два финальных эпизода 4-го сезона «Очень странных дел» выйдут 1 июля.

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