Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У Ubisoft не будет летней выставки своих игр — впервые за многие годы

У Ubisoft не будет летней выставки своих игр — впервые за многие годы
Комментарии

Представители Ubisoft в интервью изданию Axios заявили, что игрокам не стоит ждать этим летом крупных выставок игр компании. В организации заявили, что проведут презентацию будущих проектов ближе к концу 2022 года.

Ранее Ubisoft ежегодно проводила свою выставку в рамках E3, на которой представляла новые части Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs и других франшиз. Обычно именно летом игроки впервые могли увидеть геймплей того или иного проекта компании.

Несмотря на ситуацию с Ubisoft, в июне геймерам скучать не придётся. Уже в ночь на 3 число состоится презентация PlayStation под названием State of Play, а в период с 9 по 12 июня пройдёт более десяти различных выставок, включая совместную презентацию Xbox и Bethesda.

Новость по теме
Microsoft анонсировала пресс-конференцию Xbox и Bethesda на 12 июня

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022