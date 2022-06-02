У Ubisoft не будет летней выставки своих игр — впервые за многие годы

Представители Ubisoft в интервью изданию Axios заявили, что игрокам не стоит ждать этим летом крупных выставок игр компании. В организации заявили, что проведут презентацию будущих проектов ближе к концу 2022 года.

Ранее Ubisoft ежегодно проводила свою выставку в рамках E3, на которой представляла новые части Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs и других франшиз. Обычно именно летом игроки впервые могли увидеть геймплей того или иного проекта компании.

Несмотря на ситуацию с Ubisoft, в июне геймерам скучать не придётся. Уже в ночь на 3 число состоится презентация PlayStation под названием State of Play, а в период с 9 по 12 июня пройдёт более десяти различных выставок, включая совместную презентацию Xbox и Bethesda.

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