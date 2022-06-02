Начались съёмки «Фьюриосы» — спин-оффа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»
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В своём «Твиттере» Крис Хемсворт объявил, что команда уже приступила к съёмкам «Фуриосы» — спин-оффа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».
Сюжет ленты развернётся за 15 лет до событий «Дороги ярости». Фильм расскажет про бесстрашную воительницу Фьюриосу в исполнении Ани Тейлор-Джой («Ход королевы»), роль которой в последнем «Безумном Максе» исполнила Шарлиз Терон. Вместе с девушкой в фильме снимутся Крис Хемсворт («Тор») и Том Бёрк («Манк»). Музыку для ленты напишет Junkie XL.
Картину поставит 77-летний Джордж Миллер — режиссёр предыдущих картин во франшизе. Премьера «Фьюриосы» состоится в мае 2024 года.
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