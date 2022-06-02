В Steam появилась страница Witchbrook — это смесь «Гарри Поттера» и Stardew Valley

Студия Chucklefish, авторы космической песочницы Starbound, добавила страницу игры Witchbrook в Steam и показала новые скриншоты проекта. Его уже можно добавить в список желаемого.

Сами авторы называют Witchbrook смесью «Гарри Поттера» и культового симулятора фермера Stardew Valley. Как и в волшебной франшизе Джоан Роулинг, в проекте Chucklefish можно обучаться в школе чародейства, колдовать заклинания, варить зелья и летать на мётлах. При этом разработчики обещают множество взаимодействий вне школы: игроки смогут общаться с персонажами, заводить друзей, фотографировать местность и заниматься садоводством.

У Witchbrook пока нет точной даты выхода. Авторы заявляют, что игра выйдет тогда, когда будет готова.

Скриншоты

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