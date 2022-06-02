HBO анонсировала подкаст к 20-летию культового сериала «Прослушка»

HBO представила подкаст, посвящённый 20-летию культового сериала «Прослушка». Он начнёт выходить уже скоро, а его ведущим станет рэпер Method Man, сыгравший в шоу Мелвина «Чиза» Вагстаффа.

На протяжении восьми эпизодов он будет общаться с актёрами и создателями сериала, которые поделятся историями со съёмок и малоизвестными деталями шоу. Авторы подкаста отмечают, что даже самые ярые фанаты узнают много нового о шоу.

«Прослушка» — культовый американский сериал, события которого разворачиваются в Балтиморе. Сюжет во многом основан на личном опыте сценариста Эда Бёрнса, который работал в отделе по расследованию убийств полиции Балтимора и принимал участие в расследованиях дел о наркотиках с использованием прослушивающей аппаратуры. Сериал состоит из пяти сезонов, каждый из которых исследует ту или иную разновидность преступности.

Шоу получило высочайшие оценки от критиков и зрителей за острое исследование социальных и политических тем, а также за реалистичное изображение городской жизни Америки. «Прослушка» ценится даже среди бывших президентов США. Например, Барак Обама не раз заявлял, что это его любимый сериал.

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