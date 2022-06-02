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За вердиктом по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд наблюдали более 3,5 млн человек

За вердиктом по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд наблюдали более 3,5 млн человек
Gettyimages.com
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Первый летний день закончился хорошей новостью — Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Хёрд. Этот процесс транслировали на YouTube-канале Law&Crime Network.

Аккаунт Esports Charts в социальных сетях предоставил данные о просмотрах этой трансляции. Согласно информации, за прямой трансляцией наблюдали в пике более 3,5 млн человек — это довольно впечатляющий показатель.

Победа Джонни Деппа означает, что Хёрд должна выплатить бывшему супругу компенсацию за моральный ущерб в размере $ 15 млн. Несмотря на это, по одному пункту выиграла и Хёрд. Она должна получить $ 2 млн. В целом фанаты актёра остались довольны.

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