За вердиктом по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд наблюдали более 3,5 млн человек
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Первый летний день закончился хорошей новостью — Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Хёрд. Этот процесс транслировали на YouTube-канале Law&Crime Network.
Аккаунт Esports Charts в социальных сетях предоставил данные о просмотрах этой трансляции. Согласно информации, за прямой трансляцией наблюдали в пике более 3,5 млн человек — это довольно впечатляющий показатель.
Победа Джонни Деппа означает, что Хёрд должна выплатить бывшему супругу компенсацию за моральный ущерб в размере $ 15 млн. Несмотря на это, по одному пункту выиграла и Хёрд. Она должна получить $ 2 млн. В целом фанаты актёра остались довольны.
Новость по темеДжонни Депп прокомментировал победу в суде против Эмбер Хёрд
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