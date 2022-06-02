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Стивен Кинг похвалил и раскритиковал 4-й сезон «Очень странных дел»

Стивен Кинг похвалил и раскритиковал 4-й сезон «Очень странных дел»
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27 мая состоялась премьера 4-го сезона «Очень странных дел». Культовый писатель Стивен Кинг, произведениями которого вдохновлялись шоураннеры, уже посмотрел семь эпизодов. Автор сначала похвалил создателей, а затем раскритиковал их за разделение сезона на две части.

Новый сезон сериала «Очень странные дела» очень крут — так же хорош, а то и лучше, чем предыдущие три. В нём даже есть отсылка на «Кэрри»!

Это целый сезон или это очередной случай разделения на две части? По-моему, это какой-то отстой.

В комментарии пришли авторы сериала, поблагодарили писателя и заявили, что последние два эпизода ещё не готовы. Об этом же недавно говорил сценарист Шон Леви.

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Напомним, что две финальные серии 4-го сезона «Очень странных дел» выйдут 1 июля на Netflix.

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