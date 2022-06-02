Игроков в World of Warcraft попросили не быть токсичными

1 июня в World of Warcraft вышел патч 9.2.5, с которым в игре пропала кровная вражда между Ордой и Альянсом. Теперь игроки обеих фракций могут объединяться для прохождения рейдов и подземелий, а также для сражений на арене.
Оказалось, что это не единственное важное нововведение. Вместе с патчем в игре появился так называемый «Общественный договор» (Social Contract), который обязаны принять все пользователи WoW.
Приветствуем, путник, и добро пожаловать в World of Warcraft! Азерот – живой мир, полный людей, таких как ты, – с разной историей, культурой, опытом и прошлым. Они собрались вместе, чтобы поиграть в World of Warcraft. Каждый игрок заслуживает мира, в котором он может почувствовать себя в безопасности, поэтому мы просим потратить минуту на чтение нашего социального договора.
В договоре игроков просят быть дружелюбнее к новичкам, соблюдать нормы морали и быть терпимее к представителям разных культур. Также геймерам рекомендуют избегать оскорблений, угроз и уничижительных фраз. Интересно, что пользователи обязаны принять договор, чтобы продолжить игру. В случае отказа доступен лишь один вариант — выход из игры.
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