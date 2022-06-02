Создатели «Базза Лайтера» рассказали о работе над мультиком

На канале IGN вышел закулисный ролик о создании мультфильма «Базз Лайтер». В нём режиссёр картины и различные актёры рассказали о своих впечатлениях от работы над проектом.

Самого Базза Лайтера озвучил известный актёр Крис Эванс. По его словам, он любит Лайтера и франшизу «История игрушек». Тайка Вайтити озвучил героя по имени Мо. Также в ролике можно увидеть режиссёра мультфильма Энгуса МакЛэйна. Он заявил, что в мультфильме раскроется, почему Базз стал таким известным.

Также Вайтити и Эванс выразили любовь всему, что делает студия Pixar.

Сюжет картины расскажет о происхождении космического рейнджера Базза Лайтера. Также в мультфильме появится и император Зург.

Премьера картины состоится 17 июня, а вот выпуск в России под вопросом.

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