Блогер показал геймерскую берлогу в стиле корабля из Star Citizen за 2 млн рублей

Тайский блогер под ником BANKII показал свою геймерскую берлогу, которую он полностью переоборудовал в стиле космического корабля Crusader Hercules из Star Citizen. По словам автора, на всё про всё у него ушло $ 30 тыс. или около 2 млн рублей.
Двери в комнату, как и в настоящем космическом корабле, открываются автоматически. Для полного погружения в ней установлены три 65-дюймовых телевизора, 49-дюймовый монитор и светодиодная подсветка. У автора также есть руль с контроллером и мощнейший ПК с RTX 3090 на борту. Стоит отметить, что автору удалось создать действительно впечатляющую геймерскую комнату, играть в которой одно удовольствие.
Разработка Star Citizen тем временем ведётся уже больше десяти лет, а её бюджет недавно превышает $ 400 млн. Самая дорогая игра в истории выйдет не раньше 2027 года — об этом создатели игры рассказали в январе. Разработчики прямо сейчас заняты по-настоящему важными вещами — например, деформацией простыней в кроватях пилотов.
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