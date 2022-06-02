Для «Фантастической четвёрки» хотят найти известного режиссёра

Наверняка один из самых ожидаемых фильмов фанатов Marvel — «Фантастическая четвёрка». В апреле стало известно, что ленту точно не будет снимать Джон Уоттс, поскольку режиссёр устал от супергероев.

Недавно журналист Deadline Джастин Кролл поделился интересными деталями грядущего фильма. По его словам, у Marvel Studios есть большой список потенциальных постановщиков, которые могли бы снять картину. Он настолько большой, что ожидать производства блокбастера в ближайшее время точно не стоит.

Конкретных имён Кролл не раскрыл, но отметил, что Marvel Studios планирует нанять для «Фантастической четвёрки» опытного режиссёра. Также если верить данным, Кевин Файги не хочет полностью контролировать весь процесс и довериться постановщику, как это было с Сэмом Рэйми во время работы над картиной «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Джон Уоттс Фото: Wegotthiscovered.com

Пока что неизвестна дата примерная дата выхода «Фантастической четвёрки». В 2015 франшизу пытались перезапустить, но получилось не очень. Картину унитожили во всех смыслах.

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