Эмбер Хёрд обжалует вердикт в суде против Джонни Деппа

Сейчас весь интернет обсуждает суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Вчера стало известно, что во всех тяжбах победителем вышел Депп, однако бывшая супруга актёра не намерена сдаваться.

По сообщению представителя Хёрд, актриса собирается обжаловать решение суда. Об этом стало известно благодаря изданию HuffPost. Никаких других деталей нет. Судя по комментариям Хёрд, она сильно разочаровалась.

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После победы Деппа бывшая супруга должна выплатить ему моральную компенсацию в размере $ 15 млн. Хёрд тоже удалось отхватить свой кусок — ей должны выплатить $ 2 млн. Как ситуация будет развиваться дальше, неизвестно.

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