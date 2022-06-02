Актёры Marvel поддержали Иман Веллани, которая сыграет Мисс Марвел

Уже совсем скоро на Disney+ стартует сериал «Мисс Марвел». В нём роль Камалы Хан исполнит актриса Иман Веллани. Для неё это дебют в киновселенной Marvel.

Иман Веллани рассказала, что её поддержали несколько актёров, которые уже снимались в фильмах Marvel Studios. В их числе: Крис Пратт, Бри Ларсон и Тейона Паррис. По словам Веллани, Пратт любезно ответил на множество вопросов и составил список полезных советов.

В целом все поддержавшие актёры были «замечательными и дружелюбными». Бри Ларсон, Тейона Паррис и Иван Веллани сыграют вместе в предстоящей ленте «Марвелы», которая выйдет 28 июля 2023 года.

«Мисс Марвел» стартует на Disney+ 8 июня.

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