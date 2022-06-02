Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёры Marvel поддержали Иман Веллани, которая сыграет Мисс Марвел

Актёры Marvel поддержали Иман Веллани, которая сыграет Мисс Марвел
Комментарии

Уже совсем скоро на Disney+ стартует сериал «Мисс Марвел». В нём роль Камалы Хан исполнит актриса Иман Веллани. Для неё это дебют в киновселенной Marvel.

Иман Веллани рассказала, что её поддержали несколько актёров, которые уже снимались в фильмах Marvel Studios. В их числе: Крис Пратт, Бри Ларсон и Тейона Паррис. По словам Веллани, Пратт любезно ответил на множество вопросов и составил список полезных советов.

В целом все поддержавшие актёры были «замечательными и дружелюбными». Бри Ларсон, Тейона Паррис и Иван Веллани сыграют вместе в предстоящей ленте «Марвелы», которая выйдет 28 июля 2023 года.

«Мисс Марвел» стартует на Disney+ 8 июня.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022