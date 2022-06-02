Критики высоко оценили Diablo Immortal

В сети уже появились обзоры долгожданной Diablo Immortal. Рецензии есть только на основе версии для iOS. В России игра не выйдет, однако мы подготовили гайды, как поиграть в проект через ПК, Android и iOS.

На данный момент игра набрала 81 балл из 100 на сайте Metacritic. Рейтинг накопился за счёт пяти обзоров от различных изданий — все они поставили Diablo Immortal высокие оценки.

Оценки Diablo Immortal

Comicbook — 8/10

Android Central — 8/10

PCMag — 8/10

iMore — 8/10

CGMagazine — 7,5/10

Журналист издания Comicbook назвал Immortal увлекательной игрой. Он отметил, что очень редко мобильные игры затягивают, а в этом случае всё получилось отлично.

Самое удивительное то, что после многих мобильных игр в Diablo Immortal действительно интересно играть. Другие игры были способом убить время, но в этом случае всё иначе.

Несмотря на очевидные достоинства, автор обзора издания PCMag поругал игру за нагромождённый интерфейс и излишний гринд. В остальном же проект порадовал, играть в него приятно, отметил журналист.

На самом деле вы часто собираете много добычи, поэтому мобильный интерфейс становится тесным и загромождённым, когда вы экипируетесь предметами. Иногда случается так, что вы промахиваетесь и нажимаете не ту кнопку.

Diablo Immortal выйдет сегодня на ПК, iOS и Android.