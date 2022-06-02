Критики высоко оценили Diablo Immortal

В сети уже появились обзоры долгожданной Diablo Immortal. Рецензии есть только на основе версии для iOS. В России игра не выйдет, однако мы подготовили гайды, как поиграть в проект через ПК, Android и iOS.
На данный момент игра набрала 81 балл из 100 на сайте Metacritic. Рейтинг накопился за счёт пяти обзоров от различных изданий — все они поставили Diablo Immortal высокие оценки.
Оценки Diablo Immortal
- Comicbook — 8/10
- Android Central — 8/10
- PCMag — 8/10
- iMore — 8/10
- CGMagazine — 7,5/10
Журналист издания Comicbook назвал Immortal увлекательной игрой. Он отметил, что очень редко мобильные игры затягивают, а в этом случае всё получилось отлично.
Самое удивительное то, что после многих мобильных игр в Diablo Immortal действительно интересно играть. Другие игры были способом убить время, но в этом случае всё иначе.
Несмотря на очевидные достоинства, автор обзора издания PCMag поругал игру за нагромождённый интерфейс и излишний гринд. В остальном же проект порадовал, играть в него приятно, отметил журналист.
На самом деле вы часто собираете много добычи, поэтому мобильный интерфейс становится тесным и загромождённым, когда вы экипируетесь предметами. Иногда случается так, что вы промахиваетесь и нажимаете не ту кнопку.
Diablo Immortal выйдет сегодня на ПК, iOS и Android.
- 2 июня 2022
-
17:14
-
17:09
-
16:18
-
15:51
-
15:49
-
14:53
-
14:52
-
14:33
-
14:23
-
13:49
-
13:35
-
12:57
-
12:54
-
12:25
-
11:50
-
11:24
-
10:55
-
10:23
-
09:54
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
01:20
-
00:53
-
00:40
- 1 июня 2022
-
23:20
-
22:36
-
21:57
-
20:04
-
19:15
-
19:14
-
18:46
-
18:17
-
17:31
-
17:03