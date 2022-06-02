Зомби-пёс и Альберт Вескер — на новых кадрах сериала Resident Evil
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На сайте издания Entertainment Weekly появилось несколько свежих кадров сериала Resident Evil от Netflix. Всего опубликовали восемь новых кадров, на них можно увидеть Альберта Вескера, мертвецов и зомби-пса.
Сюжет сериала развернётся в 2036 году — через 14 лет после апокалипсиса. В центре истории окажутся дочери Альберта Вескера, известного персонажа франшизы. Конечно, не обойдется и без корпорации «Амбрелла».
В главных ролях: Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Ахад Раца Мир. Шоураннером шоу стал Эндрю Дабб, который работал над известным сериалом «Сверхъестественное».
Премьера шоу состоится на сервисе уже 14 июля. В первом сезоне будет восемь серий.
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