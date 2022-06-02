Зомби-пёс и Альберт Вескер — на новых кадрах сериала Resident Evil

На сайте издания Entertainment Weekly появилось несколько свежих кадров сериала Resident Evil от Netflix. Всего опубликовали восемь новых кадров, на них можно увидеть Альберта Вескера, мертвецов и зомби-пса.

Сюжет сериала развернётся в 2036 году — через 14 лет после апокалипсиса. В центре истории окажутся дочери Альберта Вескера, известного персонажа франшизы. Конечно, не обойдется и без корпорации «Амбрелла».

В главных ролях: Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Ахад Раца Мир. Шоураннером шоу стал Эндрю Дабб, который работал над известным сериалом «Сверхъестественное».

Премьера шоу состоится на сервисе уже 14 июля. В первом сезоне будет восемь серий.