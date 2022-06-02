Раскрыт актёр, который озвучит Сладкоежку — клоуна-убийцу в сериале по Twisted Metal

Про сериал по Twisted Metal в последнее время слышно всё чаще. В конце мая стало известно, что в шоу снимется Нив Кэмпбелл, известная по франшизе «Крик», а недавно Variety раскрыло ещё одного актёра.

По сообщению издания, известного Сладкоежку в шоу озвучит Уилл Арнетт, который озвучил коня БоДжека. Настоящее имя Сладкоежки — Нидлз Кейн. Этот герой, несомненно, самое популярное лицо Twisted Metal. Во франшизе он выступает сумасшедшим клоуном-убийцей.

Персонаж в шоу описывается как весёлый и ужасающий человек, который так же эмоционален, как и хитёр. Любитель хаоса, этот величественный яростный убийца надевает вечно улыбающуюся маску клоуна и всё время управляет своим печально известным грузовиком с мороженым.

Съёмки шоу должны скоро начаться. Роль злодея исполнит Томас Хейден Чёрч, а главная роль досталась Энтони Маки — он сыграет Джона Доу.