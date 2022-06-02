Источники: Дарт Мол появится в игре Star Wars Jedi: Survival

Мы до сих пор практически ничего не знаем о сиквеле Star Wars Jedi: Fallen Order — только то, что главные герои останутся, а события развернутся через пять лет после первой части. Где-то параллельно событиям сериала «Оби-Ван Кеноби».

И вот инсайдер Shepshal Nick рассказал, что ещё год назад слышал от своих надёжных источников о появлении Дарта Мола в Star Wars Jedi: Survival.

Кого-то это может смутить, ведь в фильмах Дарт Мол умер ещё в первом эпизоде саги — «Скрытая угроза». Однако на самом деле он пережил события фильма и играл важную роль в мультсериале «Войны клонов». Свой конец он встретил лишь ближе к началу событий «Изгоя-один» и «Новой надежды», когда старый Оби-Ван победил его в дуэли.

Забавный факт: Мола в сериалах и фильме про Хана Соло озвучивал Сэм Уитвер — игрокам он известен по роли Старкиллера в Star Wars: The Force Unleashed (а также Дикона в Days Gone).

Star Wars Jedi: Survival выходит в начале 2023 года на PS5, Xbox Series и ПК.