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Анонсирован ремейк Resident Evil 4. Релиз — уже 23 марта

Анонсирован ремейк Resident Evil 4. Релиз — уже 23 марта
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Capcom на State of Play анонсировала ремейк Resident Evil 4. Релиз состоится уже 23 марта 2023 года.

Издатель не поделился подробностями игры, но пообещал уникальный контент для грядущего шлема виртуальной реальности PlayStation VR2.

Следом сразу же состоялся другой важный анонс: Resident Evil Village получит VR-версию — видимо, эксклюзивно для PS VR2.

Мы дополним новость по мере появления деталей.
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