«Человек-паук» выйдет на ПК — релиз через два месяца

Sony на своём State of Play объявила, что культовый «Человек-паук» от студии Insomniac появится на ПК, причём релиз уже совсем скоро — 12 августа. Более того, осенью до ПК доберётся и продолжение про Майлза Моралеса.

Вместе с этим Insomniac объявила, что продажи обеих игр превысили 33 млн копий.

«Человек-паук» был крайне важным релизом для PlayStation, поскольку Sony занималась выпуском игры именно для продажи своих консолей. Однако теперь стратегия компании явно абсолютно изменилась, раз уже спустя два года после выхода «Майлза Моралеса» он появится на другой платформе.

Теперь совсем очевидно, почему Sony рассчитывала на большие продажи от ПК-релизов к концу марта 2023 года. И это ведь ещё далеко не все анонсированные релизы.