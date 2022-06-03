Хоррор The Callisto Protocol получил дату выхода с первым геймплеем

Духовная наследница Dead Space от её же создателя Глена Скофилда получила первый геймплейный трейлер, в котором раскрыли дату выхода The Callisto Protocol — 2 декабря.

Ролик начался с мрачных локаций, а затем показали различных персонажей и различных монстров — выглядят они действительно жутковато. В геймплейных фрагментах главный герой ползёт по цепи и отстреливается от врагов. В самом конце можно увидеть кровавые расправы. Можно не сомневаться — проект будет жестоким.

Сюжет расскажет о Джейкобе Ли, который заключён в тюрьме, находящейся на «мёртвой луне». В ней происходит вспышка, а тюремные охранники и заключенные мутируют в ужасных существ, которых называют биофаги. Разработчики хотят как следует напугать игроков, поэтому используют разные приёмы — от банальных скримеров до атмосферных узких коридоров.

Большую роль в устрашении сыграют возможности 3D-звука на PS5. Также авторы используют трассировку лучей и дифракцию. Всё это позволяет The Callisto Protocol выглядеть ещё страшнее. Ещё авторы делают акцент, что Джейкоб — не солдат, а выживший, так что, похоже, за свою жизнь придётся побороться.

Кстати, самого Джейкоба Ли сыграл Джош Дюамель, который известен по фильмам «Однажды в Риме», «Тихая гавань» и «Трансформеры».