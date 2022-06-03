Главные анонсы со State of Play: ремейк Resident Evil 4, Final Fantasy 16, «Человек-паук»

Sony провела свежий State of Play, который удивил множеством громких показов и анонсов. Рассказываем обо всём интересном из 30-минутного в одной заметке.

Ремейк Resident Evil 4

Capcom наконец-то анонсировала долгожданный ремейк, причём сразу с датой выхода — 24 марта 2023 года. Деталей пока нет, но уже пообещали уникальный контент для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2.

Новость по теме Анонсирован ремейк Resident Evil 4. Релиз — уже 23 марта

«Человек-паук»

Ремастер игры про дружелюбного соседа выпустят на ПК, причём уже 12 августа, а сиквел про Майлза Моралеса доберётся осенью.

Новость по теме «Человек-паук» выйдет на ПК — релиз через два месяца

Stray

Приключение про кота в футуристическом мире выйдет 19 июля на PS5, PS4 и ПК. Более того, подписчики PS Plus Extra получат игру бесплатно в день выхода.

The Callisto Protocol

Духовный наследник Dead Space от его же автора Глена Скофилда получил первый геймплейный трейлер, а вместе с ним и раскрыли дату выхода — 2 декабря.

Новость по теме Хоррор The Callisto Protocol получил дату выхода с первым геймплеем

Street Fighter 6

Ещё один важный проект Capcom: в 2023 году выйдет шестая часть культового файтинга. Причём изменений будет много — дадут побегать по городу, да и полноценная сюжетная кампания ожидается.

Final Fantasy 16

Ещё одна важная игра: долгожданная новая часть культовой jRPG получила свежий трейлер и приблизительную дату выхода — лето 2023 года.

Анонс для PlayStation VR2

Первый геймплей VR-игра по мотивам Horizon

Всю Resident Evil Village адаптируют под PS VR2.

PS5-версию No Man's Sky адаптируют под PS VR2.