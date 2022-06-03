Оборотни в The Sims 4 появятся уже 16 июня
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EA наконец представила расширение про оборотней для The Sims 4, на которое намекала последние месяцы. Аддон «The Sims 4: Оборотни» поступит в продажу 16 июня по цене в 1499 рублей. В российских версиях Steam и Origin дополнение недоступно из-за ухода EA с российского рынка, однако оно будет переведено на русский язык.
Аддон добавит в игру город Мунвуд Милл, созданный специально для исследования в волчьем обличии. Игроки смогут превращаться в оборотней с уникальными способностями. При этом у каждого из них будет своя история: кто-то живёт в одиночку, а кто-то становится частью стаи и заводит семью.
Геймеры также смогут отыскать секретные проходы, коллекционные предметы и даже раскрыть тайны местных оборотней, вампиров и чародеев.
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