Провальный «Морбиус» с Джаредом Лето вернётся в кинотеатры благодаря мемам

«Морбиус» с Джаредом Лето вышел в мировой прокат в марте 2022 года и с треском провалился. Картина не понравилась ни зрителям, ни критикам до такой степени, что ленту превратили в ироничный мем. Кинокомикс в шутку начали называть лучшим фильмом в истории, создавать различные фотожабы и даже транслировать его на Twitch.

Судя по всему, в Sony заметили возросшую популярность картины и решили вернуть её в кинотеатры США — даже несмотря на то, что она уже доступна в цифровом формате. Это абсолютно нетипичный случай для индустрии и будет очень интересно посмотреть, что из всего этого получится.

На момент публикации заметки общая касса «Морбиуса» составляет каких-то $ 163 млн. Уже 3 июня фильм вернётся в более чем 1000 кинотеатров — позже мы обязательно сообщим, что у авторов выйдет из этой затеи.