Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Провальный «Морбиус» с Джаредом Лето вернётся в кинотеатры благодаря мемам

Провальный «Морбиус» с Джаредом Лето вернётся в кинотеатры благодаря мемам
Комментарии

«Морбиус» с Джаредом Лето вышел в мировой прокат в марте 2022 года и с треском провалился. Картина не понравилась ни зрителям, ни критикам до такой степени, что ленту превратили в ироничный мем. Кинокомикс в шутку начали называть лучшим фильмом в истории, создавать различные фотожабы и даже транслировать его на Twitch.

Новость по теме
На Twitch массово транслируют «Морбиуса» — авторы соревнуются, кого заблокируют последним

Судя по всему, в Sony заметили возросшую популярность картины и решили вернуть её в кинотеатры США — даже несмотря на то, что она уже доступна в цифровом формате. Это абсолютно нетипичный случай для индустрии и будет очень интересно посмотреть, что из всего этого получится.

На момент публикации заметки общая касса «Морбиуса» составляет каких-то $ 163 млн. Уже 3 июня фильм вернётся в более чем 1000 кинотеатров — позже мы обязательно сообщим, что у авторов выйдет из этой затеи.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022