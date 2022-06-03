На Amazon Prime состоялась премьера 3-го сезона «Пацанов»

В онлайн-кинотеатре Amazon Prime стали доступны первые три серии 3-го сезона сериала «Пацаны». Следующие эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера финального эпизода состоится 8 июля.

События нового сезона «Пацанов» разворачиваются спустя год после событий прошлого. Билли Бутчер и Хьюи стали работать на правительство и умерили свой пыл по уничтожению супергероев. Однако в какой-то момент они узнают о существовании оружия против сверхлюдей — и теперь им снова придётся сразиться с Семёркой, спровоцировав масштабный конфликт.

К своим ролям вернулись все основные актёры сериала, включая Карла Урбана, Джека Куэйда и Энтони Старра. В третьем сезоне к ним присоединился Дженсен Эклс («Сверхъестественное»), который исполнил роль Солдатика — самого первого супергероя в мире.